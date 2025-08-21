Independiente se defiende y acusa que “los incidentes iniciaron en el sector visitante” antes del partido

Desde el club también condenaron la violencia "provenga de quien provenga" y afirmaron que hubo "agresiones inaceptables por parte de grupos locales".

Independiente dijo que “condena enérgicamente” los incidentes ocurridos la noche del miércoles en el partido contra Universidad de Chile en Argentina.

“De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido. En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego, destruyeron las instalaciones sanitarias del sector”, acusaron en un comunicado.

En esa línea, aseguraron que “la parcialidad visitante utilizó los escombros como proyectiles y lanzó pirotecnia hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en una de las gargantas adyacentes a la tribuna sur. Posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales“.

Tras ello -según el equipo argentino- se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y que se dispuso asistencia médica a los lesionados, cumpliendo el manual de la Conmebol.

Si bien se activó un operativo que “cumplía en todo con la normativa vigente y con las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones” esto “no alcanzó para contener la desmedida violencia desplegada anoche por quienes, lejos de los valores que deben primar en el deporte, eligieron la agresión y pusieron en riesgo la integridad de miles de personas que fueron al estadio a alentar y disfrutar de un espectáculo deportivo”.

También aseguraron que rechazan “toda forma de violencia, provenga de quien provenga” y que trabajarán “incansablemente” para que cada responsable sea identificado y sancionado, “solicitando la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante. Reclamaremos a los responsables y terceros los daños materiales ocasionados en nuestras instalaciones”.

“Al mismo tiempo, el Presidente y el Secretario General del Club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante CONMEBOL y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo“, añadieron.