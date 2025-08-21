Independiente acude a la Conmebol para exigir puntos tras incidentes con la U: “Corresponde una sanción al club chileno”

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, descartó cualquier responsabilidad institucional de su club en los hechos de violencia y apuntó directamente a la barra de Universidad de Chile.

A raíz de los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana —suspendido tras violentos disturbios que dejaron varios heridos entre los hinchas visitantes—, la dirigencia del club argentino ha iniciado gestiones formales ante la Conmebol para solicitar los puntos del partido.

“Esto debía ser una fiesta y lo que vimos fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Destrozaron los baños, arrojaban objetos desde la tribuna, una violencia inusitada que no se justificaba”, aseguró en conversación con el medio local TyC Sports tras la suspensión del encuentro.

Grindetti anunció que junto al secretario general del club, Daniel Seoane, viajarían a la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, para entregar antecedentes y defender la posición del equipo argentino.

“Hay un claro responsable. Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente y, si hay que viajar, viajaremos. Corresponde una sanción al club chileno y la liberación de responsabilidad de Independiente”, señaló.

Dirigencia ya se encuentra en Paraguay

Este jueves, Grindetti y Seoane arribaron a Paraguay y conversaron con la prensa local, insistiendo en que los actos de violencia fueron iniciados por el sector visitante.

“Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Las imágenes muestran claramente que el vandalismo comenzó desde que empezó el partido”, afirmó Grindetti.

Además, explicó que en la tribuna visitante se generó un vacío producto del lanzamiento de objetos y disturbios.

“Se ve perfectamente cómo se arma un hueco en la tribuna. Esos actos llevaron a la Conmebol a tomar la decisión de suspender el partido”, agregó.

Reuniones y solicitud formal

Grindetti detalló que su viaje tiene como objetivo presentar los antecedentes a los funcionarios del organismo sudamericano.

“Queremos ponernos a disposición de la Conmebol y entregar esta información, que es contundente. No tenemos una reunión pautada con Alejandro Domínguez ni con otra autoridad específica, pero sí venimos a iniciar este proceso”.

Consultado por la posibilidad de obtener los puntos del partido, el timonel fue enfático: “Vamos a defender todos los derechos de Independiente. Tenemos derecho a que se nos otorguen los puntos y a no recibir ningún tipo de castigo. El castigo debe ir para quienes protagonizaron estos actos de vandalismo”.

Por ahora, la Conmebol no ha emitido una resolución oficial respecto a la suspensión del partido ni a las consecuencias deportivas para los clubes involucrados.