Se impuso en casa de Verstappen: Lando Norris gana el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

(EFE) – El británico Lando Norris avivó el Mundial de pilotos con un triunfo sin apenas oposición en el Gran Premio de los Países Bajos de F1, a pesar de una mala salida en la que fue adelantado por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) pero que enmendó 18 vueltas después imponiendo el ritmo de su McLaren.

Norris sumó el segundo triunfo de su carrera y alargó de paso la sequía de un Verstappen que ya acumula cinco grandes premios sin ganar, aunque, con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) como ‘aliado’, volvió a minimizar sus pérdidas y sale de Zandvoort con 70 puntos de ventaja sobre el británico, pese a acabar a 23 segundos de este. El inglés marcó la vuelta rápida en la última vuelta y sumó un punto extra.

Por su parte, el español Carlos Sainz (Ferrari) protagonizó una gran remontada, pasando de la décima plaza a la quinta posición, adelantando en pista al español Fernando Alonso (Aston Martin), sobrepasado en la salida por el francés Pierre Gasly (Alpine) y que acabó décimo, y también al mexicano ‘Checo’ Pérez (Red Bull), que perdió una posición y terminó sexto.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), que perdió una posición en la salida y entró enseguida en una lucha por la tercera plaza con Leclerc y el británico George Russell, no fue capaz de adelantar al piloto de Ferrari, que con un ritmo inesperado evitó dar ‘aire limpio’ a Piastri para abalanzarse sobre Verstappen, acabando tercero.

Todos los planes de McLaren se desmontaron en la salida. Tanto Norris como Piastri salieron rematadamente mal y mientras Norris perdía el liderato en detrimento de Verstappen, Piastri hacía lo propio con el británico George Russell (Mercedes), que se colocaba tercero de manera virtual.

Por delante, las más de tres décimas de ventaja de Norris en la clasificación sobre Verstappen no salían a relucir en el ritmo de carrera, pues durante las primeras diez vueltas el neerlandés mantuvo a raya al británico, incapaz de reducir el segundo y medio de distancia entre ambos.

