La jornada de este martes, Alejandro Tabilo (32°), amplió su gran momento deportivo tras derrotar a Karen Khachanov (18°) en octavos del Masters 1.000 de Roma.

La segunda raqueta nacional logró vencer al ruso en dos sets, por 7-6 (5) y 7-6 (10), en un peleado encuentro que se alargó por casi dos horas y media.

El chileno no escondió su emoción por haber avanzado por primera vez en su carrera a unos cuartos de final de Masters 1.000. “Es algo increíble, es irreal estar en cuartos“, sostuvo sobre la pista.

“Ha sido mucho trabajo con mi equipo en estos días (…). Al final tenía muchos nervios, me pesaba el brazo y en los últimos servicios pensé que tenía que arriesgar”, explicó el verdugo de Novak Djokovic en tercera ronda.

Jano, quien en cuartos de final se medirá al ganador del duelo entre el brasileño Thiago Monteiro y el chino Zinzhen Zhang, también agradeció “a todo el público y a todos los chilenos que me apoyan desde casa”.

What a moment 🇨🇱🤩

Alejandro Tabilo reaches his maiden Masters 1000 quarterfinal at the @InteBNLdItalia seeing off Khachanov 7-6 7-6#IBI24 pic.twitter.com/Tn3r3GbDwQ

— Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2024