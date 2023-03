(TNT Sports) – La Kings League ya ha contado con dos futbolistas chilenos o que han pasado por el fútbol local. El primero de ellos es Fabián Orellana, quien luego de rescindir su contrato con la Universidad Católica, semanas después se unió al xBuyer Team como su jugador N°12 y el último de ellos fue la llegada de Walter Montillo al equipo de Sergio Agüero, Kuniesports. Sin embargo, esta lista podría seguir creciendo.

Esto se debe a que Ibai Llanos está en la búsqueda de un delantero para el duelo de este viernes que tendrá Porcinos FC por los Playoffs de este torneo. Es por esto que el streamer español se fijó en un delantero chileno de 30 años que actualmente se encuentra sin club, Nicolás Castillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT Sports Chile (@tntsportscl)

A través de una transmisión en vivo, Ibai llegó a ver las estadísticas del formado en San Carlos de Apoquindo y quedó asombrado: “Este chico está sin equipo y tuvo una temporada en la liga mexicana que no paró de hacer goles, hace dos temporadas metió 20 goles en primera“, mencionó.

Sin embargo, la gente en el chat comenzó a explicar el momento actual del ex Benfica, algo que lo alertó, pero que de igual manera no le cerró las puertas a su equipo: “No he hablado con él, solamente vi que es muy bueno y hace muchos goles. Ha estado jugando hace muy poco en México, pero no sé si está lesionado“.