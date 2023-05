Durante la tarde de este jueves, tras el empate entre Ñublense y Flamengo que dejó a los hinchas brasileños con un sabor de boca amargo, un fanático increpó a Arturo Vidal en la salida del Aeropuerto Internacional de Galeão, Río de Janeiro.

El aficionado, quien esperaba la salida de los jugadores del club, le gritó al seleccionado chileno que “hubiese sido mejor que se quedara en Chile“, seguido de una serie de insultos.

“Regresa a Chile. ¿Qué haces? ¡Yo me quedaría allá (en Chile)!”.

Vidal, por su parte, se dedicó solo a mirarlo con mala cara y responderle cosas como “¿de qué hablas?” o “es fácil hablar”.

Luego del incómodo encuentro, el chileno subió a un auto que lo estaba esperando y se marchó.

Poco después, más jugadores del club salieron del recinto, quienes también fueron increpados por el hincha.

RECEPÇÃO CALOROSA! 👀 Os jogadores do Flamengo desembarcaram no Rio após o empate com o Ñublense, pela Libertadores, e teve um torcedor que tinha recado pra vários atletas… olha aí! 😬 pic.twitter.com/VMe20RgSmf

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 25, 2023