La muerte de Diego Maradona aún no era confirmada cuando ya se daba por segura en un intercambio de mensajes entre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes son acusados por presunto homicidio culposo en la investigación que terminó con el deceso del futbolista.

Los celulares de ambos profesionales fueron periciados por la policía, obteniendo unos mensajes que ambos se enviaron durante 33 minutos y en donde relatan paso a paso lo que ocurría mientras médicos intentaban reanimar al jugador.

Ante esta nueva información, las hijas del astro argentina, Dalma y Gianinna Maradona, reaccionaron furiosas, apuntando a un tercero en disputa: Matías Morla, el último abogado del “10”.

“Luque sos un hdp y ojalá se haga justicia. ¡Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla!”, escribió en redes sociales Dalma, agregando que “¡acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! ¡Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!”.

Sin embargo, siguió disparando contra el abogado: “¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que te defienden. Si la verdad siempre triunfa, ¡ustedes dos van presos! No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR!”.

Por su parte, Gianinna indicó que sentía asco por los mensajes revelados. “La liviandad con que se publica una conversación privada del 25 de noviembre me genera asco. Nadie repara en nada”, expresó en redes sociales.