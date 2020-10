View this post on Instagram

Me gustaría expresar mi opinión respecto al siguiente tema: Mas allá de la diversidad de pensamientos y colores políticos, como país estamos viviendo un momento histórico donde tendremos la oportunidad de mostrarle al mundo y a nosotros mismos, que somos capaces de realizar este proceso con respeto, educación, valores y sin violencia. Personalmente, cometí el error de no inscribirme para votar, me arrepiento, pero desde la distancia los invito a participar pacíficamente de este proceso único en Chile. Todos sabemos que Chile necesita evolucionar, aprobar nuevas reformas y este es un paso necesario para lograrlo. Queramos y valoremos nuestro hermoso país. 🇨🇱♥️ Fotógrafo: @racso1965 Bailarina: @floo.matamala