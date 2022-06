Ryan Giggs anunció este lunes que deja el puesto de seleccionador de Gales, después de quedar apartado del cargo en noviembre de 2020 tras ser acusado de maltrato por su ex pareja.

El ex futbolista del Manchester United fue arrestado a finales de 2020 y acusado de agredir a dos mujeres, una de ellas su ex pareja Kate Greville, a la que supuestamente controló y con la que presuntamente tuvo un comportamiento coercitivo entre 2017 y 2020.

Rob Page se hizo cargo del equipo desde noviembre de 2020 y clasificó a Gales para su primer Mundial desde Suecia 1958, donde jugará en el mismo grupo que Inglaterra, Estados Unidos e Irán en Catar 2022.

“Ha sido un honor y un privilegio dirigir a mi país, pero creo que lo correcto es que Gales se prepare para el Mundial con seguridad y sin especulaciones respecto a la posición de su entrenador”, sostuvo Giggs en un comunicado.

“Tal y como se ha publicado, me he declarado inocente de las acusaciones criminales a las que he hecho frente en la corte de Manchester. Pese a que tengo confianza en el proceso judicial, me hubiera gustado que el caso se hubiera cerrado antes, para poder seguir con mis responsabilidades como entrenador”, añadió.

“No fue culpa de nadie que el proceso se retrasara. No quiero que la preparación de la selección de mi país para la Copa del Mundo se vea afectada o desestabilizada por el continuo interés en mi caso“, justificó Giggs.