Gauff vs Sabalenka: Este sábado se define quién será la nueva triunfadora de Roland Garros

Este sábado 7 de junio, Roland Garros definirá quién será la nueva reina del torneo.

Y es que la bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Coco Gauff se medirán en busca de la Copa de los Mosqueteros.

La número 1 y número 2 del mundo, respectivamente, se enfrentarán por vez número 11, en un historial que hasta ahora tiene cinco victorias para cada una.

En el caso de Coco, volverá a disputar una final dos años después. La última vez que jugó una final cayó ante la polaca Iga Świątek (6-1 y 6-3).

Además, es la tercera final de Grand Slam para la norteamericana, y la sexta para Sabalenka.

Hasta ahora, la bielorrusa se ha quedado con tres Grand Slam: Dos Australia Open, en 2023 y 2024, y un US Open en 2024.

En la semi, Gauff venció a la sorpresa del torneo, la francesa Loïs Boisson, por 6-1 y 6-2; mientras que Sabalenka derrotó a Świątek por 6-7, 6-4 y 6-0.

La final se jugará este sábado en el Court Philippe Chatrier, en horario por confirmar.

SABALENKA 🆚 GAUFF

A FIRST ROLAND-GARROS TITLE ON THE LINE#RolandGarros pic.twitter.com/gVHNLXCs2S

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025