(TNT Sports) – La Selección Chilena de Fútbol se alista para dos importantes amistosos en el marco de la fecha Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de septiembre con una nutrida nómina convocada por Eduardo Berizzo, listado en el que sorpresivamente Claudio Bravo no apareció.

La ausencia del actual portero de Real Betis será sin duda alguna una de las más notorias para los duelos ante Marruecos y Qatar, y ciertamente la situación no pasó desapercibida en el plantel.

Gary Medel se refirió a la situación en la rueda de prensa este martes: “Eso va obviamente en decisión del cuerpo técnico. Es raro que (Bravo) no esté, pero aquí no entramos en nada de eso nosotros. Eso tienes que preguntárselo al cuerpo técnico de por qué no está en el listado”.

En la misma línea el Pitbull intentó matizar y suavizar la situación agregando: “Eso sí, a los arqueros que están hay que tratar de apoyarlos obviamente para que sigan creciendo acá“.

De esta manera el zaguero del Bologna dio por cerrada la polémica y se enfocó en el presente de la Roja y destacó que en el equipo “no solamente hay un líder, hay varios líderes que lo hacen de buena manera. Estamos todos en el mismo barco de tratar de hacer las cosas bien y darles el ejemplo a los más chicos”.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena jugará con Marruecos en Barcelona el próximo viernes 23 de septiembre a las 16:00 horas, para luego enfrentarse a Qatar a las 14:00 horas el 27 del mismo mes.