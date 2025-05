Gareca se sincera sobre su etapa en la Roja: “No me gustaría irme de la selección en este momento”

El técnico de Chile reconoció en entrevista con La Tercera que atraviesa un momento difícil al mando de la Roja, pero aseguró que quiere continuar para revertir la situación.

En una extensa entrevista con La Tercera, el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, abordó sin filtros el momento que vive al mando de la Roja y aseguró que, pese a las dificultades, quiere seguir en el cargo.

“No me gustaría irme de la selección en este momento, que es complicado para todos”, afirmó el DT argentino. “No crean que yo salgo mucho de mi departamento. Tal vez no me ven, pero estoy todo el día en Pinto Durán y de ahí directo a casa. Casi no salgo”, añadió.

Gareca explicó que su trayectoria con selecciones le permite afrontar el escenario con mayor solidez: “Nosotros estamos preparados como cuerpo técnico porque no hablamos desde el desconocimiento. Tenemos siete años y medio de proceso en selecciones y enfrentamos a Chile muchas veces”.

El entrenador también abordó el sentir de la afición: “Siento, y estoy convencido, de que Chile está atravesando un proceso difícil. Difícil para ustedes, los periodistas, y difícil para la gente”.

Además, reflexionó sobre el peso del pasado reciente: “Chile viene de vivir cosas lindas, de conseguir logros importantes con un grupo de muchachos que lo situó en los primeros planos internacionales. Por eso vivir este proceso es duro para todos”.

Consultado sobre su vida en Chile, Gareca admitió que conoce poco del país: “No conozco Chile. Nada. Mis colaboradores han salido más, conocen más. Yo no. Me hubiese encantado conocer el país”.

El técnico cerró valorando la importancia de la experiencia en momentos de crisis: “Tenemos que convencer a un grupo de jugadores muy importantes que hoy deben atravesar este momento difícil. A mí me encantaría poder atravesarlo con ellos”.