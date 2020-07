Un futbolista ruso que estaba en entrenamiento, recibió el impacto de un rayo. El joven se encuentra internado en un hospital bajo un coma inducido.

El joven arquero identificado como Ivan Zaborovsky de 16 años y portero del equipo Znamya Truda, el pasado 4 de julio estaba entrenando lanzamientos de penal, mientras el resto de sus compañeros estaba realizando ejercicios físicos de rutina al costado del campo.

Justo cuando se disponía a patear la pelota, un rayo lo impactó de lleno, desplomándose en el piso de inmediato. Un video mostró el momento justo del impacto.

Se puede apreciar cómo un destello aparece en la posición en la que estaba el arquero, gatillando la emergencia en un abrir y cerrar de ojos.

A 16 year old goalkeeper playing for FC Znamya Truda in Orekhovo-Zuyevo near Moscow has come to after this lightning strike during a training session forced doctors to put him in an induced coma pic.twitter.com/HB87hnhrU8

— Francis Scarr (@francska1) July 7, 2020