°Grateful for where I’m at, excited about where I’m going ° ⬇️🇨🇱⬇️🇨🇱⬇️⚽️⬇️⚽️⬇️ en las últimas 48 horas mi vida ha cambiado por completo. Quiero que todos sepan que agradezco mucho su apoyo. Me gustaría poder enviarles un mensaje a todos y cada uno de ustedes para decirles lo agradecido que estoy de tenerte en mi vida. Muchas gracias por mostrarme tanto amor, cuidado y positividad. El próximo gol que marque es para ti. Muchas gracias por ser tan alentador y solidario. He tenido la verdadera bendición de nacer chileno, tengo la mejor comunidad del mundo. ¡VIVA CHILE! 🇨🇱⚽️❤️💙🤍⚽️🇨🇱