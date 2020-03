En el año 2020, el fútbol femenino ya es una realidad ineludible. Tenemos un campeonato de Primera División, los equipos ya realizan contrato a sus jugadoras e invierten en sus inferiores, al tiempo que algunas de las figuras de la Roja brillan en el extranjero.

Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante años, el llamado #FutFem vivió las burlas y desaires del periodismo y de los propios fanáticos, algo que cambió profundamente en 2018, cuando la Copa América que se realizó en nuestro país marcó un antes y un después para la actividad.

La IV Región vivió el nacimiento de un fenómeno. La selección capitaneada por Christiane Endler comenzó tímidamente su camino en el grupo A.

Dos duros empates por la mínima, primero ante Paraguay y luego contra Colombia, fueron suficiente para motivar a los hinchas que incluso hicieron filas durante la noche para conseguir entradas y alentar al elenco María José Rojas, Yanara Aedo y Carla Guerrero.

Tras un trabajado triunfo ante Uruguay y un inapelable 5-0 ante Perú, la Roja clasificó al cuadrangular final, donde cayó con Brasil, empató con Colombia y llegó hasta el 22 de abril, el día de la última fecha del torneo, un día que quedaría por siempre en la historia: el día que el fútbol chileno obtuvo su logro más importante en su rama femenina.

El subcampeonato de América, la clasificación al primer Mundial adulto y la posibilidad de disputar el repechaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Todo eso obtuvo la Roja esa noche en que goleó a Argentina e impulsó definitivamente el fútbol femenino en nuestro país. Una campaña que se alargó hasta la participación en el Mundial de Francia 2019.

Tras este hito, las jugadoras de pasaporte nacional se valorizaron, sobre todo su capitana. Endler brilló para recibir elogios de gigantes del arco como Hope Solo y José Luis Chilavert. Su nominación por parte de la FIFA dentro de las 3 mejores arqueras del año pasado en The Best fue el reflejo del trabajo de una carrera brillante en el fútbol nacional y europeo.

