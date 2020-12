(Agencia Uno) – Los pilotos chilenos Francisco “Chaleco” López e Ignacio “Perro” Casale aseguraron este martes, mediante una video conferencia, estar listos y en cuarentena preventiva para viajar a competir en el Rally Dakar 2021, que en su cuadragésima tercera edición y por segundo año consecutivo, se vivirá en las exigentes tierras y desiertos de Arabia Saudita.

Ambos pilotos admitieron que les acomoda y agrada la sede de la exigente competición, recordando el haber competido en enero del presente año en dichas tierras y caminos. De hecho, Casale terminó en el primer lugar en la Categoría Quads y López concluyó tercero en la de Side by Side, lo cual les brinda cierta ventaja y conocimiento de los duros caminos y dunas a los que se deberán enfrentar.

Y aunque si bien ambos atletas Red Bull están confiados de poder realizar una buena presentación, tanto López como Casale fueron sumamente claros en reconocer que por todas las dificultades que ha presentado este año, no llegan con las horas de entrenamiento con que habitualmente lo hacían para otras ediciones de la que es considerada la competencia más extrema del mundo.

La casi total inactividad de los “rallystas” por las restricciones y protocolos sanitarios, salvo el Andalucía Rally, efectuado la segunda semana de octubre, tiene muy ansioso a los pilotos y navegantes. Y Francisco López junto a su navegante Juan Pablo Latrach no son la excepción.

“Solo hemos tenido entrenamientos fuertes y largos en Chile como preparación para el Dakar 2021. Por tanto tenemos que trabajar la ansiedad para no cometer errores. Así que los primeros días correremos con calma, con la idea de ir de menos a más. Después del día de descanso, lucharemos por estar en el podio”, indicó durante la conferencia de prensa virtual, el piloto curicano.

Casale, en tanto, señaló que: “Hasta septiembre yo no iba a ir al Rally Dakar 2021, sin embargo, en esa fecha me llegó el llamado del equipo internacional checo Tatra Buggyra Racing, quienes me ficharon como piloto oficial para competir a bordo de un camión Tatra, entonces aunque si bien pude entrenar bastante poco, estoy viviendo un sueño, como lo es el ser piloto oficial de un equipo, y finalmente poder concentrarte sólo en correr”.

Y añadió que: “Trataremos de hacer las cosas bien, con calma y utilizando a nuestro favor toda la experiencia que hemos acumulado en los Dakar anteriores, es una carrera donde hay que usar mucho la cabeza y mantener la calma”, afirmó, quien enfrentará su Dakar número 12 en la categoría Camiones, acompañado de su navegante Álvaro León.