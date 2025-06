Fórmula 1: Difunden graves insultos de hinchas argentinos de Franco Colapinto contra Alpine

Una situación que no tiene para nada contentos a sus fans argentinos, quienes siempre acuden en masa a los circuitos donde el "pibe" corre por la Fórmula 1.

El presente de Franco Colapinto no es el mejor. El piloto de Alpine no lo pasa bien. El argentino no se ha podido acostumbrar al auto de la escudería francesa y en sus últimas tres carreras ha tenido un desempeño bastante deplorable.

Una molestia que ya se está traduciendo en insultos. De hecho, tras el Gran Premio de España, donde Franco finalizó décimo quinto, un grupo de hinchas se reunió para apoyar al trasandino, pero también a insultar a su escudería: Alpine.

“Hacele un auto la puta que te parió”, fue el canto que se difundió en España y que generó molestia.

No es primera vez que los fans de Colapinto le han causado problemas al piloto, ya que varios pilotos han denunciado que la barra argentina ha llegado a sus redes para insultarlos tras tener choques o roces en carrera con el argentino.