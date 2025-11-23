Florentino Pérez arremete contra el Barcelona por pagos a árbitros en Caso Negreira: “Coincide con sus mejores resultados”

El presidente del Real Madrid denunció que el Barça pagó más de 8 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 17 años, un periodo que coincide con sus mayores éxitos deportivos, y pidió depuración de responsabilidades.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, centró gran parte de su intervención en la asamblea general ordinaria del club, celebrada este domingo en Madrid, en cuestionar directamente al Barcelona por el polémico caso Negreira, además de criticar a LaLiga, su presidente Javier Tebas, y la UEFA.

Pérez se mostró firme al referirse al caso que salpica al Barcelona, señalando que el club catalán abonó más de 8 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a lo largo de 17 años, un lapso que coincide con sus mayores éxitos deportivos.

“¿Quién podrá olvidar esto? La mayoría de los árbitros involucrados siguen en sus cargos”, declaró, exigiendo una revisión y depuración de responsabilidades dentro del fútbol español.

“No es aceptable que el Barcelona haya destinado más de 8 millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante casi dos décadas”, agregó, subrayando que este periodo se corresponde, casualmente, con los mejores resultados del club en el país.

Además, cuestionó la gestión de LaLiga y de Javier Tebas, calificando como “anormal” el fallido plan Miami para llevar partidos fuera de España y el acuerdo con el fondo CVC, que según Pérez “hipoteca el futuro de los clubes durante 50 años”.

En su intervención, Pérez no dejó de lado a la UEFA, a la que acusó de bloquear la organización de nuevas competiciones y anunció que reclamará compensaciones millonarias por los daños ocasionados al proyecto de la Superliga.

“Los clubes somos libres, nadie nos puede amenazar”, enfatizó, defendiendo la creación de lo que denominó “la competición del futuro”.