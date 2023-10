Esta jornada, la Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió durante tres años a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), “de todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional”.

Esto, al considerar que infringió el artículo 13 del organismo, informó el máximo representante del fútbol a nivel mundial.

La decisión se enmarca en los hechos ocurridos durante la final de la Copa Mundial Femenina el 20 de agosto de 2023, cuando el dirigente besó sin su consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso, hecho por el cual Rubiales había sido suspendido provisionalmente por un período inicial de 90 días.

“La FIFA reitera su compromiso absoluto de respetar y proteger la integridad de todas las personas y garantizar que se respeten las reglas básicas de una conducta decente“, expresó el organismo.

The FIFA Disciplinary Committee has banned Luis Rubiales, the former president of the Spanish Football Association, from all football-related activities at national and international levels for three years

▶️ https://t.co/BtyFhH5Fmt pic.twitter.com/wROu12rJPm

— FIFA Media (@fifamedia) October 30, 2023