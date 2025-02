“¿Un toro chileno?”: La reacción de la prensa argentina a la nacionalización de Fernando Zampedri y su posible llegada a la Roja

El goleador histórico de la UC recibió su carta de nacionalización y quedó a disposición de Ricardo Gareca. En Argentina destacaron su trayectoria y la posibilidad de que refuerce a Chile en las Eliminatorias.

Fernando Zampedri ya es chileno. Este miércoles, el delantero de Universidad Católica recibió oficialmente la carta de nacionalización y, con ello, quedó habilitado para ser considerado en la Selección Chilena. La noticia generó de inmediato repercusiones en la prensa argentina, que destacó la opción de que el atacante sea convocado por Ricardo Gareca para reforzar la ofensiva de la Roja.

El goleador histórico de la UC se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta nacional, asegurando que está dispuesto a aportar. “Siempre se habla mucho de la Selección, de la forma de jugar, de lo que están necesitando, pero yo siempre me mantuve al margen. Trato de respetar mucho a los jugadores y al país. Hoy tengo la oportunidad de estar en un lugar de trabajo. Me encantaría sumarme, para dar un granito de arena a este país que me abrió sus puertas”, señaló.

Sobre un eventual llamado de Gareca, el ariete dejó en claro que, hasta el momento, no ha tenido contacto con el DT: “No he hablado con Gareca. No tenía sentido, no correspondía. No sé si corresponde todavía. Él deberá tomar la decisión en su momento. Esperaré, seguiré trabajando. Si llega la convocatoria estaré 100 por ciento disponible”, aseguró.

Reacciones en Argentina

La prensa trasandina no tardó en hacerse eco de la noticia. El diario El Gráfico tituló: “¿Un Toro chileno? Fernando Zampedri recibió la nacionalidad y podrá jugar para La Roja”, destacando su impresionante registro goleador en la UC. Además, se preguntaron si Ricardo Gareca lo convocará para la doble fecha de Eliminatorias de marzo.

🇦🇷➡️🇨🇱¿Un Toro chileno? Fernando Zampedri recibió la nacionalidad y podrá jugar para La Roja. ➡️El argentino es el goleador histórico de Universidad Católica con 121 tantos en 197 encuentros. 🐯¿Lo convocará Ricardo Gareca para la doble fecha de Eliminatorias de marzo? pic.twitter.com/5yoj5szVt4 — El Gráfico (@elgraficoweb) February 19, 2025

Por su parte, El Tucumano también abordó la naturalización del delantero, resaltando su historia con Atlético Tucumán y su impacto en la liga chilena. “Fernando Zampedri, uno de los grandes protagonistas de la Hazaña de Quito y siempre muy recordado por los hinchas de Atlético Tucumán, recibió la noticia que más esperaba. El goleador histórico de Universidad Católica recibió el pasaporte chileno y podría ser convocado a esa selección”, escribieron.

“Sí, Toro”: el ex Decano Fernando Zampedri recibió la noticia que esperaba hace años https://t.co/hyHpEtNjH3 — el tucumano (@eltucumano_ok) February 19, 2025

El medio Olé ya había adelantado la situación días atrás con un titular llamativo: “El veterano goleador argentino que podrá jugar en la selección de Chile”. En su análisis, enfatizaron los problemas ofensivos de la Roja en los últimos años y la posibilidad de que Zampedri sea una alternativa para mejorar el rendimiento del equipo en ataque.

Ahora, la última palabra la tiene Ricardo Gareca, quien deberá evaluar si el ‘Toro’ será parte de sus planes en la lucha por la clasificación al Mundial 2026. Mientras tanto, Zampedri sigue enfocado en su club, a la espera de un llamado que podría cambiar su carrera internacional.