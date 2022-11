(TNT Sports) – Previo al debut frente a Ghana que será el jueves 24 de noviembre a las 13:00, el estratega de Portugal Fernando Santos, en conferencia de prensa, se refirió a la situación de Cristiano Ronaldo y a las ambiciones de la selección lusa en la Copa del Mundo.

El DT de 67 años negó que la polémica de Cristiano tenga repercusión negativa en el vestuario e indicó: “No hemos hablado de esto en el grupo, ni siquiera él ha hablado de ello. Lo importante es que los futbolistas están convencidos de lo que tienen que hacer, de cuáles son sus objetivos (…) Todos están muy concentrados”, expresó Santos.

Además, el estratega campeón de la Europa 2016 con la selección portuguesa no ocultó sus ambiciones y agregó: “Tengo las ganas y el sueño de ganar el Mundial (…) Estamos convencidos de la calidad de este equipo. Lo que queremos, es hacer disfrutar a los portugueses”, finalizó el seleccionador.

Por otro lado, Bruno Fernández, compañero de Cristiano, descartó cualquier tipo de conflicto y manifestó: “No me siento incómodo, no tengo que elegir un lado (…) Él siempre ha sido una inspiración para mí. No creo que lo que ha hecho o decida tenga algún impacto en nosotros”, sostuvo.

Cabe destacar que la selección de Portugal busca ganar el primer mundial de su historia. Sin embargo, los lusos tendrán un duro debut copero frente Ghana. El encuentro se disputará este jueves a las 13:00 horas de Chile, con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, válido por el grupo H.