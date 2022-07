El retirado tenista chileno Fernando González anunció que dejará el país para radicarse en Estados Unidos junto a su esposa, Luciana Aymar, y sus dos hijos. La decisión se debería, en parte, al “clima meteorológico y sociopolítico” del país.

En conversación con Clay Tenis, el “bombardero de La Reina” señaló que “hay cosas que priorizar, y quiero disfrutar un poco más a los niños antes de que crezcan. Pasé toda mi vida viviendo alrededor del mundo y ahora llevo 10 años en Chile, toca un pequeño cambio que vendrá bien, aparte por el clima”.

Lee también: Casi arruina la carrera: Camarógrafo se cuela accidentalmente en plena final del Mundial de Atletismo

Consultado sobre si se refería al “clima meteorológico o sociopolítico”, señaló que “ambos, pero más por buscar el calor. Los niños lo pasan mejor allá. En invierno hay muchos virus respiratorios. Igual voy a mantener mis cosas en Chile, que me encanta. Mi escuela, hago clínicas y charlas, entonces voy a estar muy conectado, yendo y viniendo”.

Por otra parte, González reveló que volverá a Chile para votar en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre. Respecto a su preferencia, sostuvo que “como deportista transversal, nunca he querido opinar ni lo haré. Pero claramente iré a votar porque es un deber. Pongas lo que pongas, hay que ir”.

Lee también: El primogénito del 22: Ben Brereton y Kimberley Abbott se convertirán en padres

En esta línea, descartó participar en una campaña política. “No voy a decir nunca, pero difícil. No es por imagen ni nada, pero no tengo el ánimo de que me soben la espalda unos, ni que me critiquen otros. En otros países se respeta mucho más la opinión de cada persona”.

Finalmente, sobre si se “identifica con Gabriel Boric”, manifestó que “en estos tiempos son todos carne de cañón. En política, en Chile, dar opinión significa un costo y no tengo ganas de asumirlo“.