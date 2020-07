El ex tenista chileno Fernando González cumplió 40 años este miércoles, evento que no dejó pasar la cuenta de Twitter de ATP Tennis TV.

En un video mostró los mejores momentos de uno de los triunfos más recordados del Bombardero de la Reina, cuando en 2007 venció al suizo Roger Federer en un partido perfecto.

“¡Cuando González pasó al modo Dios para vencer a Federer! Feliz cumpleaños, Fernando”, dice el mensaje que acompaña las imágenes.

En aquella ocasión, Mano de Piedra se impuso por 3-6, 7-6 y 7-5, logrando su única victoria en aquel Torneo de Maestros de Shanghai, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

