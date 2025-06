“Nunca ganaste la Copa Chile”: Falcón le “enrostra” a Messi su palmarés y lo hace reír junto a Suárez

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón reveló una divertida broma que le hizo a Lionel Messi en Inter Miami, recordándole su título con Colo Colo en tono de humor.

Maximiliano Falcón vive un momento especial en Inter Miami, donde comparte equipo con Lionel Messi y otros astros como Luis Suárez. Pero aunque su presente esté en Estados Unidos, el “Peluca” no olvida sus raíces ni su paso por Colo Colo.

En entrevista con El País de Uruguay, el defensor uruguayo contó una broma que le hizo a Messi, usando con orgullo su título en el fútbol chileno.

“Messi es una persona normal como nosotros, pero impacta verlo porque para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Disfruto de estar al lado de él y pienso: ‘Este tipo tiene casi 900 goles, es campeón del mundo y tiene ocho Balones de Oro; es una locura’”, dijo primero Falcón.

Luego, reveló el momento de la broma: “Le dije: ‘Eres campeón del mundo y tienes ocho Balones de Oro, pero yo gané la Copa Chile con Colo Colo y tú no, ja’. Leo se empezó a reír junto con Luis Suárez y me respondió: ‘No, esa no la tengo, ja’”.

La anécdota muestra no solo la buena relación que hay entre los jugadores de Inter Miami, sino también el sello de Falcón, siempre con orgullo por el Cacique y sin miedo de bromear incluso con los más grandes del fútbol mundial.