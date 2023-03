(CNN En Español) – El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita desde la pole position para Red Bull este domingo, mientras que su compañero de equipo, el bicampeón mundial Max Verstappen, llegó al segundo puesto desde la posición 15.

Verstappen logró la vuelta más rápida en el circuito Corniche de Jeddah justo al final para retener el liderazgo del campeonato de Fórmula Uno por un solo punto.

