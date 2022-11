La ex seleccionada de Inglaterra, Alex Scott vistió este lunes el brazalete de arcoíris inscrito con la frase “One Love”, en la antesala del compromiso de su selección ante el combinado de Irán en el marco del Mundial de Qatar 2022.

La ex jugadora del Arsenal lució la “jineta” durante la transmisión televisiva que realizó la cadena BBC desde el interior del Estadio Internacional Khalifa en Qatar, desafiando las advertencias que había realizado previamente la FIFA.

England, Wales and other European nations aren't wearing the OneLove armband.

But ex-England international Alex Scott is inside the Khalifa International Stadium.

