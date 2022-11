(TNT Sports) – Irán y Estados Unidos se enfrentaron en un encuentro que venía con polémica desde la antesala por todo el tema político histórico entre estas dos naciones. Sin embargo, este no fue el único condimento, puesto que los dos se jugaban la clasificación a los octavos de final y uno de ellos lo logró.

En los primeros 45 minutos fueron los estadounidenses que dieron el primer golpe sobre el cierre de este. Christian Pulisic anotó a los 38′ y desató la alegría de los dirigidos por Gregg Berhalter, puesto que solo el triunfo ante los árabes y la victoria de Inglaterra ante Gales los metía en la ronda de los 16 mejores.

¡A OCTAVOS! 🎟️🇺🇸 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 29, 2022

Sin embargo, este gol lo pagaron caro para los de la Concacaf, puesto que minutos más tarde debió salir reemplazado el autor del gol debido a un golpe con el portero Ali Beiranvand. Con este resultado, se fueron al descanso en el Al Thumama Stadium.

De forma paralela en el segundo tiempo, los ingleses lo daban una mano a Estados Unidos y en menos de 20 minutos le encajaron tres tantos a los galeses. Marcus Rashford a los 50′, Phil Foden a los 51′ y nuevamente el atacante del Manchester United sentenciaban el encuentro en el Ahmed Bin Ali Stadium.

De regreso ya al compromiso entre Irán y los “Stars and Stripes” el resultado no vario pese a la intensidad mostrada por los iraníes de no querer regresar a casa con las manos vacías y no lograron igualar el compromiso, por lo que dejaron pasar la oportunidad de acceder a la siguiente llave, donde los norteamericanos enfrentarán a Países Bajos en un partido agendado para el sábado a las 12:00 horas.

¡Así quedó el Grupo B de la #CopaMundialFIFA!#ENG se medirá ante #SEN y #USA enfrentará a #NED en los Octavos de Final. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 29, 2022

