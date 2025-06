España vs Portugal: A qué hora y dónde ver la final de la Nations League

Este domingo 8 de junio se disputará la final de la Nations League.

España y Portugal se medirán en busca del trofeo. Ambas selecciones saldrán a la cancha del Allianz Arena para ganar el torneo por segunda vez.

Por su parte, los dirigidos por Luis de la Fuente accedieron a la final tras vencer a Francia por primera vez desde el 2000; mientras que el equipo de Roberto Martínez eliminó a Alemania por el pase a la final.

El encuentro comenzará a partir de las 15:00 horas en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Será transmitido a través de la plataforma Disney+ y en el cable por ESPN.

Portugal vs Spain for the Nations League title 🏆#NationsLeague pic.twitter.com/hdQbKGgvBK

— UEFA EURO (@UEFAEURO) June 8, 2025