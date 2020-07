Sin duda el fútbol sudamericano se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19 tras la suspensión de los torneos locales y también de las competencias internacionales.

Como es el caso de la Copa Libertadores que ha sido una de las que más ha sufrido, a pesar de que hace unos días se entregó el calendario para una eventual reanudación en septiembre.

En ese sentido, durante el balance diario el ministro de Salud, Enrique Paris respondió a esta interrogante que tiene en suspenso al fútbol local como internacional. Esto frente a las dudas que quedan planteadas con las restricciones que los diferentes países han implementado para el ingreso en sus fronteras, junto con las limitaciones de circulación una vez en el territorio.

“Aún no sabemos que ocurrirá en septiembre cuando son las fechas en las cuales se podrían llegar a realizar estos partidos. Es probable, me informa la ministra del Deporte, que estos partidos se realicen en otro continente si las circunstancias no permiten realizarlas en Chile”, indicó.

Además, respecto a una eventual reanudación de los torneos en septiembre el jefe de cartera, indicó que “cualquier ciudadano de otro país tiene que guardar una cuarentena de 14 días” y añadió que “por lo tanto, las organizaciones encargadas del fútbol y el Ministerio del Deporte nos ha informado que lo más probable se analice en su merito cuando nos acerquemos a la fecha, pero hay indicios de que muy probablemente estos partidos se realicen en otro continente, es decir fuera de Chile”.

Respecto al calendario entregado por la Conmebol hace unos días, donde equipos como Colo Colo y Universidad Católica ya tienen fecha para retomar su agenda, la confederación ha indicado a través de sus personeros que la realización de estos partidos y sus respectivos aforos dependerá de cada uno de los gobiernos locales.