(AgenciaUNO) – El ex presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Enrique Osses, aseguró que, en su opinión, la mano de Sebastián Coates, en el duelo entre Chile y Uruguay en Montevideo, no fue penal.

En entrevista con El Mercurio, el ex referí afirmó que “no es popular lo que voy a decir, pero la decisión del árbitro paraguayo (Eber Aquino) fue ajustada, y también lo que le informaron del VAR. No fue penal”.

En este sentido, Osses argumentó que “no me parece (penal). Es una mano en posición natural sin ocupar espacio adicional”.

Cabe recordar que, dicho penal, en caso de haberlo convertido, se habría significado el 1-2 a favor de La Roja.

Sin embargo, eso no ocurrió y tras el penal no cobrado, vino el gol uruguayo que inclinó la balanza hacia el equipo charrúa.

Sobre los cuestionamientos en el mundo del fútbol a la utilización del VAR, el ex árbitro indicó que para él esta herramienta no ha “generado más injusticia”, asegurando que “se han trasladado las polémicas al más mínimo detalle”.