Fue la polémica del suspendido clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. El penal no sancionado a favor de los cruzados, por falta de Leonardo Valencia sobre Edson Puch, cerca del final del primer tiempo.

El juez del partido interpretó que el colocolino tocó el balón antes del contacto con el futbolista estudiantil, una decisión que mantuvo incluso después de revisar la acción en el VAR.

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, cree que Maza se equivocó en su determinación.

El ex árbitro internacional le enrostró su yerro al juez del clásico, asegurando que interpretó mal la situación. “Piero Maza cometió un error en la interpretación que hizo al no cobrar penal sobre Puch. Que Valencia haya tocado el balón antes no lo exime de haber causado falta”, argumentó en conversación con ADN.

“No es solamente mi apreciación”, matizó Osses. “La totalidad del comité arbitral concordamos en que Piero Maza cometió un error en la interpretación que hizo al no cobrar penal sobre Puch”, remató.

Maza, hasta el clásico, no había tenido actividad en Primera División durante 2020. Su actuación en el Monumental, además, podría costarle sanciones de parte de la comisión que rige el referato chileno.