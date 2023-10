Esta tarde se desarrollará la final de la competencia de judo en la categoría de -81 kilos, donde el chileno Jorge Pérez es uno de los favoritos para llevarse la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Tras vencer al cubano Maike McKenzi en la semifinal del torneo, Pérez se enfrentará al brasileño Guilherme Cesar en la final.

El deportista nacional se mostró emocionado al salir victorioso y aseguró que saldrá con la medalla de oro colgada en su cuello.

“Voy a dar la vida en la final. El brasileño es fuerte, pero yo soy más fuerte todavía. Voy a hacer una estrategia muy buena; tiene que ser un combate muy estratégico. Voy a darlo todo“, dijo después de bajar del escenario.

Pérez además recordó su camino hasta llegar a la competencia, el cual comentó que no fue el mejor: “atravesé un momento muy malo, donde fue muy duro. Tenía muchos pensamientos negativos hacia mí. Volví a recuperarme; poco a poco me armé. Hace dos semanas estábamos en Brasil preparando este campeonato y entré en una crisis de ansiedad, pensé que no llegaría, y estoy en la final“.

“Voy a dar la vida, esa medalla de oro es mía. Esto está recién comenzando, tengo para rato, quiero estallar“, enfatizó.