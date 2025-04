El sol de Egipto se queda en el Liverpool: Salah renovó por dos años más en el club inglés

Con gran alegría, Liverpool anunció que Mohamed Salah renovó su contrato por dos años más en el conjunto inglés.

De esa manera, el delantero puso fin a las dudas que había en torno a su futuro, ya que su actual contrato termina durante este verano europeo.

El “sol de Egipto” ya suma siete años en el club y se ha consolidado como una leyenda. Suma siete títulos y 243 goles en 394 apariciones. Y en la actual temporada, además, ha anotado 32 goles en 45 partidos.

