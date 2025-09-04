“El respaldo constante es muy necesario”: Las Pumas sueñan con hacer historia en el Mundial de Atletismo de Tokio

Desde San Carlos de Apoquindo, CNN Deportes conversó con Anaís Hernández, una de las integrantes de la escuadra nacional, quien destacó el proceso de preparación que comenzó en febrero y que incluyó hitos como el récord chileno obtenido en el Mundial de Relevo.

En conversación con CNN Deportes, Anaís Hernández, integrante del equipo chileno de relevo 4×100, adelantó cómo se preparan para su debut en el campeonato, que se disputará entre el 13 y 21 de septiembre en Japón.

El atletismo chileno vivirá un hecho histórico en los próximos días. El equipo femenino de relevo 4×100, conocido como Las Pumas, clasificó por primera vez a un Mundial absoluto de Atletismo, que se desarrollará en Tokio entre el 13 y el 21 de septiembre.

Desde San Carlos de Apoquindo, CNN Deportes conversó con Anaís Hernández, una de las integrantes de la escuadra nacional, quien destacó el proceso de preparación que comenzó en febrero y que incluyó hitos como el récord chileno obtenido en el Mundial de Relevo.

“Ha sido un proceso increíble, creo que el mejor que hemos hecho. Estamos más confiadas, entrenando en distintas posiciones y con los nervios justos para rendir al máximo. Queremos disfrutar y, por qué no, soñar con una clasificación a la final”, señaló.

El equipo viajará este sábado rumbo a Japón, donde deberán adaptarse a un cambio horario de más de 13 horas. Según Hernández, cuentan con un plan médico y nutricional para ajustar rutinas de sueño, alimentación y entrenamientos durante el trayecto.

La atleta también valoró el apoyo de los hinchas, algunos de los cuales viajarán hasta Tokio para alentarlas: “El respaldo constante es muy necesario. Escuchar un ‘Vamos Chile’ al otro lado del mundo será increíble para todas nosotras”, comentó.

Las Pumas competirán el 20 de septiembre en la posta 4×100, con la expectativa de repetir o superar su récord nacional y dejar el nombre de Chile en lo más alto del atletismo mundial.

