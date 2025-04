El polémico penal no pitado al Barcelona que pudo haberle otorgado la Copa del Rey ante el Real Madrid

Una final de lujo están brindando el Real Madrid y el Barcelona en Sevilla por la Copa del Rey de España.

Ambos equipos han brindado un sensacional partido, el cual ha terminado en sus 90 minutos regulares con un empate a dos, lo que obligará a ir a un alargue para definir al campeón.

Pero en los últimos segundos del encuentro ocurrió una polémica jugada que pudo cambiar la historia de la Copa del Rey: Un penal sobre Raphinha que fue cobrado por el réferi, pero que después fue anulado a instancias del VAR.

En una primera impresión se vio que el defensa blanco había tocado al culé, pero tras una revisión, el colegiado decidió anular el penalti y amonestar al jugador del Barcelona.

Revisa el polémico penal acá

No PENALTY well done REFEREE AND He also booked Raphinha for diving pic.twitter.com/M1DdSRY5FR

— WolfRMFC (@WolfRMFC) April 26, 2025