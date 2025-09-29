Deportes chile

El desastre de Rancagua para Nueva Caledonia: Estados Unidos les hizo 3 goles en 6 minutos y 7 en el primer tiempo

Por CNN Chile

29.09.2025 / 21:08

El Teniente de Rancagua ha sido testigo de cómo en tan sólo 45 minutos, el equipo de las franjas rojas y blancas, ha pasado completamente por encima de su rival: Tres goles en a penas 6 minutos de juego. Y siete al terminar la primera mitad. 

El fútbol a veces es desigual, pero cuando ocurre con holgura sorprende y, en algunos casos, da hasta pena.

Esto es lo que está pasando en el partido entre las selecciones sub 20 de Estados Unidos y Nueva Caledonia, válido por el mundial de la categoría que se disputa en Chile.

Un verdadero desastre para Caledonia, que deberá enfrentar unos segundos 45 minutos intentando que el marcador no sea más abultado.

