Deportes alemania

El cantante Harry Styles corrió la Maratón de Berlín usando un seudónimo: Completó la carrera en poco menos de tres horas

Por CNN Chile

23.09.2025 / 11:30

{alt}

El británico corrió bajo el nombre de Sted Sarandos.

El cantante y actor británico, Harry Styles, participó en la Maratón de Berlín 2025.

El ex One Direction se inscribió en la carrera utilizando el seudónimo de “Sted Sarandos” para evitar ser distinguido por la multitud.

Sin embargo, sus esfuerzos por pasar desapercibido no fueron tan exitosos. Y es que en redes sociales distintos fanáticos subieron registros del intérprete corriendo por las calles de Berlín.

Harry Styles corrió los 42 kilómetros en poco menos de tres horas.

El keniano Sabastian Sawe ganó la carrera masculina, terminándola en un tiempo de 2 horas con 2 minutos y 16 segundos

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Lula da Silva sobre la condena a Bolsonaro en la Asamblea General de la ONU: “Nuestra democracia no se regatea”
Diputados UDI buscan agilizar proyecto que permite instalar detectores de metales en colegios: Es "urgente" despacharlo
Con Renato Münster y Rodrigo Muñoz: Así será el regreso de “La sexualidad secreta de los hombres” a cartelera
Donald Trump destaca la misión de EE.UU. contra los cárteles y advierte: "Los borraremos del mapa"
DT cursó más de $300 millones en multas y envió a 213 trabajadores a sus casas durante Fiestas Patrias
Trump en la Asamblea de la ONU: El impulso para reconocer un Estado palestino es una "recompensa" para Hamás