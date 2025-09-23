El cantante Harry Styles corrió la Maratón de Berlín usando un seudónimo: Completó la carrera en poco menos de tres horas

El británico corrió bajo el nombre de Sted Sarandos.

El cantante y actor británico, Harry Styles, participó en la Maratón de Berlín 2025.

El ex One Direction se inscribió en la carrera utilizando el seudónimo de “Sted Sarandos” para evitar ser distinguido por la multitud.

Sin embargo, sus esfuerzos por pasar desapercibido no fueron tan exitosos. Y es que en redes sociales distintos fanáticos subieron registros del intérprete corriendo por las calles de Berlín.

Harry Styles corrió los 42 kilómetros en poco menos de tres horas.

El keniano Sabastian Sawe ganó la carrera masculina, terminándola en un tiempo de 2 horas con 2 minutos y 16 segundos