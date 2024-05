El accidente con una botella que terminó con Novak Djokovic tendido en el suelo

Un partido fácil tuvo el tenista Novak Djokovic, número 1 del mundo, frente al francés Corentin Moutet en el Master 1000 de Roma.

Pero el gran juego del serbio mostrado en la cancha batida italiana no ha sido lo que ha marcado las portadas especializasas del mundo.

Por el contrario, lo que ha marcado la pauta informativa ha sido el golpe de una botella que recibió Djokovic en su cabeza y que lo dejó varios minutos tendido en el suelo.

Si bien en un comienzo se creyó que el hecho se trataba de una agresión hacia el tenista serbio, imágenes posteriores compartidas en redes sociales, específicamente en X (ex-Twitter) revelaron que todo se trató de un lamentable accidente.

Todo ocurrió una vez finalizado el encuentro contra el francés. Como es costumbre de todos los tenistas, se acercan a los fans para firmar algunos autógrafos.

Fue en ese momento en que un fan se acerca para que el número 1 del mundo le firmara un objeto. Y es justo en ese momento que una botella que tenía en su mochila cae, impactando de lleno en la cabeza del serbio.

Al recibir el impacto, Djokovic se tiró al suelo con evidente muestras de dolor, siendo atendido por algunos funcionarios de seguridad del torneo italiano.

Hasta el momento se desconoce si dicho impacto causó algún daño más al número 1 del mundo que este domingo tendrá que enfrentar al chileno Alejandro Tabilo por la ronda de 32 del Máster 1000 de Roma.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.

The bottle slipped from a fan’s backpack.

Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹

(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024