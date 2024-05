Cavani se despide de la selección uruguaya con sentido mensaje: “Seré siempre bendecido de haberme puesto esta camiseta”

Cavani jugó un total de 128 partidos y marcó 54 goles internacionales con la selección uruguaya, donde estuvo más de 15 años vistiendo la camiseta celeste.

Después de 16 años defendiendo con orgullo la celeste, Edinson Cavani ha decidido poner fin a su carrera con la selección de Uruguay. El delantero uruguayo anunció su retiro a través de su cuenta de Instagram, dejando un emotivo mensaje para todos los hinchas y sus compañeros de selección.

“Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos”, comenzó expresando Cavani en su publicación.

El atacante también resaltó lo que significó para él vestir la camiseta de su país: “Siempre seré un bendecido de haber vestido la camiseta celeste, que para mí representa lo que más amo en el mundo, mi país”.

Con nostalgia y gratitud, Cavani recordó los momentos vividos a lo largo de su carrera internacional: “Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta”, concluyó.

Es importante destacar que Cavani jugó un total de 128 partidos y marcó 54 goles internacionales, siendo hasta el momento el segundo máximo goleador histórico de la selección uruguaya, solo superado por Luis Suárez.

Durante su trayectoria con la celeste, Cavani participó en nueve grandes torneos internacionales: el Mundial 2010, la Copa América 2011, la Copa Confederaciones 2013, el Mundial 2014, la Copa América 2015, la Copa América Centenario 2016, el Mundial 2018, la Copa América 2019 y la Copa América 2021. Su contribución al equipo y su compromiso inquebrantable lo han convertido en una leyenda del fútbol uruguayo.