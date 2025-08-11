Donnarumma no forma parte de la lista del PSG para la Supercopa de Europa: ¿Se acerca su salida del club?

Con la decisión de dejarle fuera de la lista, el club le manda un mensaje claro: si se queda no tendrá oportunidades, en un año clave tras el cual hay un Mundial.

(EFE) – El portero italiano Gianluigi Donnarumma no viajará a Udine para disputar este miércoles la final de la Supercopa de Europa contra el Tottenham, una decisión que se interpreta como un paso hacia su salida del club.

Dos días después de haber hecho oficial el fichaje del joven Lucas Chevalier, de 23 años, señalado como el meta del futuro del club, Donnarumma ve como ni siquiera está convocado para el primer partido de la temporada de los campeones de Europa, según publicó este lunes el diario L’Équipe.

El club ya había hecho saber al jugador que debía buscar una salida, pero el guardameta italiano, cuyo contrato acaba al final de esta campaña, podía verse tentado a seguir para partir libre y obtener un mejor trato de cara al futuro.

PSG fichó a un nuevo portero

El París Saint-Germain anunció el sábado el fichaje del portero de 23 años Lucas Chevalier, procedente del Lille, por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, para competir con Gianluigi Donnarumma.

“Soy un niño que está haciendo realidad su sueño. Desde que era niño, he querido jugar al más alto nivel. Doy las gracias al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador, Luis Enrique, así como a su personal y a todas las personas que trabajaron para traerme al Paris Saint-Germain. Es una gran alegría estar aquí. Defenderé esta camiseta con amor y ambición”, expresó el guardameta en declaraciones a los medios del club.

En las últimas tres campañas en el primer equipo del Lille, tras su cesión al Valenciennes, Chevalier ha disputado 127 encuentros, de los que sostuvo su marco a cero en 44 ocasiones, entre 2022-23 y 2024-25.

El PSG destacó su “muy buen juego” con el pie, tan importante en los equipos de Luis Enrique Martínez. “Uno de los mejores especialistas del campeonato y uno de los más prometedores en su posición en Europa”, según resaltó su nuevo club sobre el portero, que ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección de Francia.

El pasado noviembre, fue convocado incluso por la selección absoluta para los partidos de la Liga de Naciones contra Israel e Italia y más tarde para la fase final de ese torneo el pasado junio.

“Lucas es uno de los mejores porteros de Francia y Europa y un refuerzo fantástico para nuestro equipo, ya que continuamos construyendo a largo plazo, siempre centrándonos en el colectivo”, expresó, por su parte, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG.