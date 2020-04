VIDEO RELACIONADO – Breves COVID-19: Síntomas, vacunas y más ( 01:37)

Novak Djokovic se manifestó en contra de la vacunación obligatoria mientras realizaba una videoconferencia con varios deportistas serbios.

El número uno del tenis dijo que viajar será el principal desafío para la reanudación de los campeonatos. “Soy el primero con esta incertidumbre. ¿Cómo hacer con los viajes?“, se cuestionó, para luego expresarse contra las vacunas.

“Yo, personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a vacunarme para viajar”, afirmó el tenista.

El serbio piensa que si la vacunación se convierte en una regla, “debería entonces decidir si voy a someterme a eso o no. Por el momento, tengo esta opinión. No sé si va a cambiar“.

“Nole” estima que si la temporada se reanuda en los próximos meses, “una vacuna se convertirá en un requisito inmediatamente después de que estemos fuera de cuarentena estricta”.

Sin embargo, dijo que no cree que el tenis se reanude antes de septiembre u octubre.