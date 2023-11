La primera raqueta mundial, Novak Djokovic, cayó sorpresivamente en la fase de grupos del Torneo de Maestros disputado en Turín ante el joven italiano Jannik Sinner (4). Todo en un encuentro marcado por los constantes abucheos en contra del serbio.

A pesar de la reacción del público, “Nole” no se quedó callado. Por el contrario, se mostró desafiante con los fanáticos e hizo varios gestos cuando le caían pifias.

Cuando terminó el partido, se fue directo al túnel y alzó un dedo en señal de que sigue siendo el número uno.

Only a genius like @DjokerNole would create a symphony out of the jeers and boos of haters.

Don’t be like the haters: be like Djokovic 💚

pic.twitter.com/FYFOZY6v2r

— Tennis Puneet 🎾 📚 (@TennisPuneet) November 14, 2023