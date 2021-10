(Reuters) – Novak Djokovic no podrá ingresar a Australia para defender su título del Abierto de Australia a menos que esté completamente vacunado contra el COVID-19, dijo este miércoles el ministro de Inmigración del país.

El número uno del mundo, Djokovic, que está a la altura de Roger Federer y Rafa Nadal en 20 títulos de Grand Slam, no ha revelado su estado de vacunación y manifestó que no está seguro de defender su corona del Abierto de Australia.

Aclarando los requisitos de visa de Australia, el ministro de Inmigración, Alex Hawke, sostuvo que los jugadores extranjeros necesitarían haber recibido dos vacunas para jugar el Grand Slam en Melbourne Park en enero.

“Necesitará estar doblemente vacunado para visitar Australia. Esa es una aplicación universal, no solo para los jugadores de tenis. Quiero decir que todos los visitantes en Australia deberán estar doblemente vacunados”, detalló Hawke a la radio Australian Broadcasting Corporation.

“No tengo un mensaje para Novak. Tengo un mensaje para todos los que deseen visitar Australia. Deberán estar doblemente vacunados”. Aparte de Djokovic, que ha ganado nueve de sus títulos de Grand Slam en el Abierto de Australia, la regla podría excluir a decenas de jugadores del torneo.

Más de un tercio de los jugadores profesionales siguen sin vacunarse, según informes recientes de los medios. Tanto la gira ATP masculina como la WTA femenina han instado a los jugadores a vacunarse, pero algunos han expresado sus reservas.

El campeón masculino del US Open, el ruso Daniil Medvedev, y el número cuatro del mundo, el alemán Alex Zverev, han expresado su escepticismo, aunque se desconoce su estado de vacunación.

El número tres del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, reveló en agosto que solo se vacunaría si fuera obligatorio, aunque luego dijo que planeaba vacunarse antes de fin de año.

Tennis Australia, que organiza el Grand Slam, dijo estar trabajando con las autoridades sobre las condiciones para los jugadores, aficionados y personal del torneo. “Los detalles sobre los visitantes internacionales que ingresan al país aún no se han decidido y esperamos tener más información pronto”.

El ministro de Salud de Australia, Greg Hunt, manifestó que las reglas del país tratan de proteger a los australianos. “Se aplican a todos sin temor ni favoritismos. No importa si eres el número uno del mundo o eres cualquier otra cosa“, dijo en una conferencia de prensa este miércoles.

Australia cerró sus fronteras internacionales a los no ciudadanos y residentes no permanentes durante 18 meses, aunque hubo excepciones de alto perfil. Se espera que los ciudadanos australianos comiencen los viajes internacionales en unas semanas, pero los no ciudadanos serían excluidos hasta inicios de 2022.

Las autoridades del estado de Victoria, que alberga el Abierto de Australia, dijeron que no harían tratos especiales con atletas no vacunados para permitirles competir incluso si obtuvieran visas.

Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, ha estado cerrada desde agosto debido a un brote de la variante Delta altamente infecciosa, pero comenzará a abrirse el viernes, cuando se espera que el 70% de la población adulta en Victoria esté completamente vacunada.