"Me dolió...": Djokovic revela dolorosa reflexión sobre Federer y Nadal y admite con quién se llevaba mejor

En una íntima entrevista, el tenista serbio reconoció que nunca fue tan querido como sus históricos rivales y aseguró que el cariño del público nunca llegó, pese a sus esfuerzos.

Novak Djokovic, actual número uno del tenis mundial y único miembro activo del histórico “Big 3”, se sinceró sobre su vínculo con Roger Federer y Rafael Nadal en una entrevista con el medio español 20 Minutos.

Con 38 años y una reciente semifinal en Roland Garros, el serbio habló desde la introspección y dejó frases que revelan el impacto emocional de su trayectoria.

“Me dolió”, admitió Djokovic al referirse al hecho de no haber recibido el mismo cariño del público que sus grandes rivales. “Me sentí como un niño no deseado. Me pregunté por qué. Pensé que si actuaba de otra manera, me aceptarían. Pero tampoco fue así”, explicó.

Según “Nole”, la distancia emocional con los fanáticos se debió en parte a su irrupción en un espacio ya dominado por Federer y Nadal: “Nunca fui tan querido porque no se suponía que estuviera ahí. Era el pequeño, el tercero que llegó y dijo: ‘Voy a ser el número uno’. A mucha gente no le gustó eso”.

Djokovic fue enfático al destacar que su rivalidad con ambos nunca implicó animadversión: “Que alguien sea mi mayor rival no significa que le desee el mal o lo odie. Siempre he respetado a Roger y Rafa. Nunca he dicho una sola palabra mala sobre ellos y nunca lo haré”.

Finalmente, reveló con cuál de los dos tuvo una mejor relación fuera de la cancha: “Siempre me he llevado mejor con Nadal”, concluyó.