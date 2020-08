VIDEO RELACIONADO – Alexis va por su segundo título europeo ( 02:37)

El 8-2 que le encajó el Bayern Munich al Barcelona parece ser la sepultura de la época dorada del cuadro catalán. El mismo club que incluso llegó a ser considerado, de la mano de Pep Guadiola, como el mejor equipo de la historia, hoy vive la otra cara de la moneda.

“Que la actual directiva no tome ninguna decisión más y que cese sus funciones de manera inmediata”, pide el Cor Blaugrana (Corazón Azulgrana), un grupo de socios que levanta una moción de censura para exigir la salida del presidente Josep Maria Bartomeu.

Conversamos con ellos para conocer su visión sobre el actual momento del equipo, del ADN Barça y de un chileno protagonista, Arturo Vidal.

“El FC Barcelona y Éric Abidal han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes”. Así informaba este martes el cuadro catalán la salida del secretario técnico de la institución. El francés, ex jugador del Barça, se transformaba así en el segundo cargo de máxima responsabilidad deportiva en dejar la institución en menos de 24 horas, tras el despido del entrenador Quique Setien.

Lo curioso es que en el caso de Abidal, recién el lunes había sido ratificado en el puesto con la misión de llevar a cabo una “amplia reestructuración” de la plantilla. “Para que veas el descalabro que hay. Ya no tienen a quién más sacar”, cuenta una hincha e integrante del Cor Blaugrana, una agrupación que reúne a cerca de 30 socios y socias del Barcelona, que busca presentar una moción de censura en contra de la actual directiva y convocar a elecciones lo antes posible.

Mocio2020 es la plataforma en la que presentan su plan e invitan a participar. “Queremos luchar por la transparencia, buena praxis y respeto al socio del Fútbol Club Barcelona. La actual junta directiva, dirigida por Josep Maria Bartomeu, nos ha traído una debacle en todos los ámbitos del club, tanto deportivo, económico, como social”, cuentan desde el Cor Blaugrana, que por el momento prefieren hablar como agrupación ya que no tienen definido un vocero específico.

–El club acaba de anunciar la llegada del holandés Ronald Koeman como entrenador y elecciones para marzo ¿Cómo ven estos anuncios?

–Creemos que es simplemente una nueva estrategia para desviar la atención desde el problema central, de gestión, hacia el meramente deportivo. Hablar de fichajes y posibles entrenadores es sólo eso, una forma de desviar la conversación. Por lo demás, el anuncio de elecciones en marzo no es un avance, ya que por Estatutos del Club corresponde convocarlas en 2021, en período desde marzo a junio. Entonces, este tome ninguna decisión más, y que cese sus funciones de manera inmediata.

Arturo Vidal es uno de los protagonistas habituales en los diferentes foros de hinchas del Barça. Si bien nadie discute su aporte, empuje y entrega, incluso elogiado por la prensa catalana, no es poco habitual encontrar críticas a su estilo de juego alejado del paladar futbolístico de quienes pregonan con el ADN Barça. Una forma de juego cimentada con la llegada de Johan Cruyff a la banca catalana a fines de los 80, que tuvo su mejor expresión con Pep Guadiola de entrenador y jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y, cómo no, Lionel Messi. Futbolistas surgidos de La Macía, como se le conoce a la escuela de formación del Barcelona.

“Cuando se fichó a Vidal, no fue para dar una alternativa, más bien para cambiar el estilo de juego. Y ese cambio no resultó. Debió ser gestionado para apoyar el estilo que ya existía. El hecho de que esté jugando más, también es reflejo que los dos últimos entrenadores, con la plantilla corta, no han tenido apoyo ni coraje para promover promesas de la cantera”, comentan los socios.

–¿Fue un error fichar a Arturo Vidal?

–La respuesta simple sería que claramente estos jugadores no calzan con el ADN Barça. Pero la verdad es que, teniendo una dirección deportiva y un entrenador fieles a este ADN, seguramente habrían alcanzado su potencial. Guardiola tenía en su equipo de jugadores que eran de gran talento, pero no encajaban con el estándar de estilo Barça. Aun así, aportaron y enriquecieron ese estilo, dando una alternativa en los planteamientos. Javier Mascherano, Rafael Márquez, Seydou Keita, por nombrar sólo algunos. Desde 2013 se ficha al azar, lo que está disponible y lo que se ofrece al Club.

–Más allá del segundo lugar de esta temporada, el Barcelona ha dominado La Liga en los últimos años. Pareciera que la deuda está en el plano europeo.

–La plantilla de fútbol cuenta con el mejor jugador de la historia del deporte en general, Lionel Messi. Llevamos años en que se ha ganado a golpe de genialidad y talento, pero se ha perdido el estilo de posesión, además de no practicar las 3P de Guardiola, Rijkaard y Cruyff: Presión, posesión y profundidad. El estilo o ADN Barça no es una marca ni una idea etérea, sino que ha sido la forma en que el equipo ha dominado el fútbol mundial, cuando ha logrado hacerlo. Sólo con Messi no basta para ganarlo todo.

Justamente, Lionel Messi es el tema principal de las conversaciones hoy en los pasillos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El capitán del equipo habría manifestado su intención de abandonar el Club tras la catastrófica eliminación de Champions.

“No vemos extraño que Lionel Messi quiera irse, puesto que seguramente busca un proyecto deportivo. El Barca hoy no lo tiene, ni lo tendrá con esta directiva, como consecuencia de no tener una estrategia clara en esa materia, en años. Sólo basta mencionar que el Club ha tenido cuatro directores deportivos en cinco años. Además, hay que notar que Messi, en diversas oportunidades, ha sido atacado directamente por esta directiva, señalándole como culpable de malas decisiones de ellos, o tratándole de contrarrestar el poder de Messi ante los aficionados y los socios”, afirma.

16 mil firmas, en un plazo de 15 días, son las que debe reunir el Cor Blaugrana para poder llevar a cabo su idea de convocar a elecciones inmediatas, la que debe ser ratificada luego por el 66% de los socios. Por ahora, se mueven buscando apoyo.

Mientras, la actual directiva sigue en funciones para definir la plantilla de la próxima temporada. Una plantilla que podría no contar con el mejor futbolista del mundo ni con el empuje del volante chileno.

