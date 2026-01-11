Diego Moya tras ganar el Ironman 70.3 de Pucón: “Desde el trote sentí que esta carrera era mía”

Deportes ironman

Por CNN Chile

11.01.2026 / 11:37

El flamante campeón destacó la dureza de la prueba, la estrategia aplicada desde la natación y el apoyo del público, además de adelantar que su foco ahora estará en los Juegos Sudamericanos.

Diego Moya celebró este domingo su consagración como campeón del Itaú Ironman 70.3 de Pucón, destacando la exigencia de la competencia, la estrategia que le permitió marcar diferencias desde el inicio y el respaldo del público durante todo el recorrido.

Tras cruzar la meta, el triatleta chileno reconoció que fue una jornada especialmente compleja.

“Fue una carrera muy dura. Al final, con mucho calor. En verdad fue una carrera intensa”. En ese sentido, explicó que el plan se definió desde los primeros metros de la prueba. “Desde el principio teníamos que sacar la ventaja desde el agua para sacar distancia con los estadounidenses y con Tacone. Así que resultó el plan”, afirmó.

Moya también detalló el desgaste vivido en el segmento de ciclismo: “En la bicicleta quemé muchas piernas, así que en verdad el plan resultó”. Esa estrategia le permitió llegar con margen al tramo final, donde comenzó a sentir que el triunfo estaba al alcance. “Yo creo que desde el trote. Cuando me sentía con buenas piernas dije: hay que repetir lo que hice en Valdivia, ser constante, fuerte, no calentarse la cabeza”, relató.

El momento clave, según el propio campeón, llegó en los kilómetros finales. “Yo creo que en los últimos tres kilómetros dije: ya, esta es mía. Cuando me dijeron que venía a seis o siete minutos, eso en verdad me dejó tranquilo”, señaló, agregando que incluso pudo disfrutar el cierre de la carrera. “Veníamos saludando a la gente, compartiendo cuando bajaba la península”.

El apoyo del público fue otro de los aspectos que Moya quiso resaltar. “Muy emocionante. La gente estaba ahí apoyándonos, impresionante. Muy feliz por el público, se portó un siete, apoyó cada minuto, la barra estuvo muy brava”, expresó. Además, agradeció especialmente a la comunidad local y a su entorno cercano.

Consultado por los próximos desafíos, el triatleta explicó que su foco inmediato cambiará de distancia. “Como foco principal este año son los Juegos Sudamericanos en Argentina, así que volvemos a la distancia corta. Ahí vamos a estar firmes y ver si al final del año hacemos otro 70.3”, adelantó.

