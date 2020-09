Un escándalo de proporciones sucedió este lunes en un partido válido por la Copa de Alemania, donde el defensor alemán del Hamburgo, Toni Leistner, protagonizó un altercado con un hincha que lo insultó desde la tribuna.

La situación ocurrió tras la goleada 4-1 que sufrió el tradicional equipo germano frente al local Dynamo Dresden, un humilde conjunto de la tercera división de ese país.

Los insultos de fanáticos hacia jugadores es algo habitual en los estadios, pero no, necesariamente, un hecho que debería ser permitido, para evitar este tipo de entreveros. Muchos jugadores saben absorber o hacer caso omiso a los agravios, sin embargo, ese no fue el caso de hoy.

Leistner, zaguero de 1.90 mt. y 30 años, no soportó los insultos de hinchas de su ex equipo, ya que militó en el Dresden durante cuatro años, y se subió a la tribuna para encarar a uno de los espectadores y zamarrearlo.

En defensa ni siquiera consideró las actuales medidas sanitarias y terminó por tirar al suelo al asistente, mientras otros trataron de intervenir en lo que se pudo convertir en una gresca. Afortunadamente, no hubo más escaramuzas y el jugador se devolvió a la cancha.

Claramente, Leistner no respetó ningún protocolo de distanciamiento social, menos aún portar una mascarilla ya que recién había terminado el partido. Estos hechos se suman a la agresión, en lo que se anticipa será una dura sanción por parte de la DFB Pokal alemana.

Hamburg defender Toni Leistner breaks from an interview following their 4-1 defeat at Dynamo Dresden to confront an opposing fan.pic.twitter.com/mDILuPz2uu

— Get German Football News (@GGFN_) September 14, 2020