No en vano era apodado “Mano de Piedra”. En el mundo del tenis Fernando González era valorado por el potente golpe de derecha poseía y el argentino David Nalbandian, ex número 3 del ATP, no es la excepción.

En una entrevista en Instagram con el ex entrenador del Bombardero de La Reina, Horacio de la Peña, Nalbandian recordó las veces que tuvo que enfrentarlo en el circuito.

“Cuando Feña pegaba la derecha, era sólo una derecha. Pero cuando golpeaba apoyado, era la mejor derecha de la historia. Rompía paredes”, afirmó el actual automovilista de rally.

Nalbandian, quien llegó a todas las semifinales de Grand Slams, y disputó la final de Wimbledon en 2002, se enfrentó en 8 ocasiones a Feña González, con cinco victorias para el trasandino.