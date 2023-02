El defensor del Real Madrid, David Alaba, ha recibido numerosas críticas e insultos a través de redes sociales tras conocerse los resultados de los premios The Best, ¿la razón?, el futbolista austriaco habría preferido a Lionel Messi por sobre su compañero de equipo nominado, Karim Benzema.

Los comentarios de sus publicaciones en Instagram se llenaron odio hacia el zaguero merengue por su “decisión”. Muchos usuarios de la red social comentaron con el hashtag “#AlabaOut“, lo comparaban con Judas, en incluso compartían mensajes de índole racista.

Luego de recibir miles de mensajes ofensivos en su cuenta, Alaba decidió publicar un comunicado a través de sus historias el por qué de “su voto” por el capitán de la selección argentina.

“En cuanto al Premio FIFA The Best: La selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide”, explicó en sus redes sociales.

El defensa madridista expresó la admiración que tiene por su compañero Benzema: “Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Para mí, es el mejor delantero del mundo y así sigue siendo. Sin ninguna duda“, cerró.

Fake friends are like shadows. They follow you in the sun but

leave you in the dark. #AlabaOut 🐀 pic.twitter.com/K4OXhiDdrm

