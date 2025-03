“Cuidemos la localía”: Universidad de Chile llama a hinchas a no prender bengalas en el partido contra Botafogo en el Nacional

El elenco azul jugará su primer partido en la Copa Libertadores ante el conjunto brasileño y campeón vigente.

Este miércoles 2 de abril Universidad de Chile volverá a jugar Copa Libertadores, luego de tres años sin disputar torneos internacionales.

Los azules jugará su primer partido en el torneo continental como local en el Estadio Nacional ante Botafogo, el campeón vigente.

En ese marco, desde el club hicieron un llamado a cuidar la localía y a no ingresar bengalas ni encender fuegos artificiales al interior del recinto deportivo.

En un video publicado en sus redes sociales, el capitán Marcelo Díaz entregó un mensaje a la hinchada: “Cuando salgo a la cancha, pasan muchas cosas por mi mente. Mi familia, mis compañeros, el estadio y nuestra gran hinchada que nos acompaña desde siempre”.

“Ser de la U y llevar este emblema en mi pecho no me hace más azul que ustedes, que se sacrifican por llenar cada cancha, demostrando su aguante e incondicional apoyo. El partido también lo juegan y lo ganan ustedes, pero ¿qué pasará cuando no estén?”, dijo “Carepato” Díaz.

Y siguió manifestando que “en esta CONMEBOL Libertadores queremos que la fiesta sea a estadio lleno y mostrarle a todo Sudamérica por qué somos diferentes. Cuidemos la localía. No entres bengalas ni enciendas artificios. Que sigamos en el Nacional con aforo completo solo depende de nosotros”.

“Nos vemos donde siempre, porque la U es su gente”, terminó.